Mercato - PSG : Enorme volte-face dans le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 4 juillet 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Cristiano Ronaldo pensait à quitter la Juventus ces dernières semaines. Toutefois, il aurait finalement décidé de continuer l'aventure avec les Bianconeri. Alors que son protégé sera en fin de contrat le 30 juin, Jorge Mendes aurait ainsi réclamé une prolongation d'une saison à la direction de la Juve. Mais à en croire la presse italienne, Massimiliano Allegri voudrait patienter avant de négocier un renouvellement avec le clan Ronaldo.

Lors de l'exercice 2020-2021, la Juventus est passée totalement à côté de sa saison, ne remplissant pas du tout ses objectifs. Ce qui a poussé Cristiano Ronaldo à se poser des questions sur son avenir à Turin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 20 mai, CR7 envisageait de quitter la Juventus ces dernières semaines. A tel point que ses représentants ont commencé à préparer le terrain en vue d'un possible départ lors du mercato estival. Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pensait de plus en plus à quitter La Vieille Dame et à ne pas honorer son engagement jusqu'au bout. Une situation qui aurait alarmé le PSG et Manchester United. Toutefois, Leonardo ne compte pas se jeter sur une star telle que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi cet été tant qu'il n'aura pas réglé le cas de Kylian Mbappé, engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG.

Cristiano Ronaldo a décidé de rester à la Juventus

Alors que le Portugal s'est fait éliminer de l'Euro en huitièmes de finale, Cristiano Ronaldo aurait pris le temps de réfléchir à sa situation ces derniers jours, jusqu'à prendre une décision finale quant à son avenir. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , Cristiano Ronaldo saurait désormais ce qu'il veut faire la saison prochaine, ou du moins dans quel club il souhaite évoluer. Et à en croire le média transalpin, CR7 n'envisagerait plus la possibilité de partir et voudrait finalement continuer à porter les couleurs de la Juventus la saison prochaine. D'ailleurs, Jorge Mendes aurait déjà annoncé le choix de Cristiano Ronaldo à la direction turinoise.

Mendes réclame une prolongation pour CR7, mais...