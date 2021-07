Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour Longoria dans le dossier Guendouzi !

Publié le 4 juillet 2021 à 13h10 par La rédaction

Cherchant à renforcer le milieu de terrain de l'OM cet été, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Matteo Guendouzi après l'arrivée de Gerson. Et le président phocéen devrait apprendre une bonne nouvelle puisque Benfica devrait se retirer du dossier prochainement.

Après les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi, Pablo Longoria aurait toujours du travail pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Franck McCourt a promis un mercato riche en recrues cet été. De ce fait, le président de l’OM a multiplié les pistes pour trouver son bonheur. Et pour le milieu de terrain, l’Espagnol a grandement avancé sur le dossier de Matteo Guendouzi. Comme l’a révélé le10sport.com, un accord serait imminent entre Arsenal et l’OM autour d’un prêt avec option d’achat d’environ 10M€. En plus de cela, Pablo Longoria devrait voir un concurrent se retirer du dossier.

Benfica finalement sur João Mário plutôt que Guendouzi