Mercato - PSG : Doha préparerait un coup de tonnerre avec Leonardo !

Bien qu'il soit très actif sur le marché, Leonardo ne ferait pas l'unanimité en interne et susciterait les crispations autour de son cas. Entre la gestion du cas Mbappé, les ventes ou les arrivées de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le directeur sportif du PSG fait débat à tous les étages du club, au point que son avenir ne soit pas assuré.

Ces dernières semaines, l'avenir de Leonardo a fait débat compte tenu de ses tensions avec Mauricio Pochettino. Le PSG aurait même contacté Fabio Paratici et Luis Campos pour remplacer le Brésilien. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi a rapidement fait taire les critiques dans les colonnes de L'Equipe . « Leo a fait un travail fantastique depuis deux ans, malgré un contexte qui a rendu les choses très difficiles lors des derniers mercatos. Il a apporté quelque chose qui nous manquait. Quoi, justement ? De la discipline, notamment pour l’équipe. Il a une position privilégiée au quotidien auprès du staff et de l’effectif, des choses que personne ne voit, ni vous, ni moi, ni les supporters (...) J’ai beaucoup de chance d’avoir un directeur sportif comme lui », assurait le président du PSG. Suffisant pour faire taire les critiques et mettre fin aux rumeurs ? En tout cas, Leonardo s'en donne les moyens puisqu'il est sur tous les fronts depuis l'ouverture du mercato. En effet, le directeur sportif du PSG a bouclé l'arrivée de Georginio Wijnaldum libre, tandis qu'Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos devraient suivre dans les prochains jours.

Mbappé, recrutement... Leonardo susciterait les crispations