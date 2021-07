Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un très joli coup de Leonardo tombe à l’eau !

Publié le 4 juillet 2021 à 4h45 par A.M.

Auteur d'un Euro brillant avec l'Italie, Leonardo Spinazzola devait animer le marché. Mais sa rupture du tendon d'Achille subie contre le Belgique vendredi change ses plans et ceux du PSG.

Très actif sur le marché des transferts, le PSG semble déjà avoir régler sa grande priorité, à savoir recruter un latéral droit. En effet, Achraf Hakimi va débarquer dans les prochaines heures à Paris et devrait être la seconde recrue estivale après Georginio Wijnaldum et avant Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos. Mais ce n'est pas tout puisque malgré le retour de blessure de Juan Bernat, Leonardo semblerait à l'affût pour le poste de latéral gauche.

Spinazzola ne bougera pas cet été après sa blessure

Dans cette optique, le PSG se serait renseigné sur la situation de Leonardo Spinazzola auteur d'un excellent Euro selon la presse italienne. Le Real Madrid en aurait fait de même. Cependant, alors qu'il semblait promis à un été très chaud, le latéral gauche de l'AS Roma s''est gravement blessé vendredi lors du choc entre l'Italie et la Belgique. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, Leonardo Spinazzola sera absent plusieurs mois et ne sera donc pas au cœur des rumeurs de transfert comme cela aurait dû être le cas compte tenu de son incroyable Euro.