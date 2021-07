Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup de tonnerre pour le recrutement de Longoria ? La réponse !

Publié le 4 juillet 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que la DNCG a sanctionné l'OM, du côté du club phocéen il ne semble pas y avoir beaucoup d'inquiétude.

Malgré l'activité de l'OM depuis le début du mercato, les finances marseillaises ne sont pas au mieux. La DNCG a en effet décidé de sanctionner l'Olympique de Marseille d'un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations . » Malgré tout, l'OM ne semble pas plus inquiet que cela. « Le cercle vertueux est lancé. Strootman est parti pour partir, il ne reste plus que Mandanda et Benedetto en gros salaires. Si on avait vendu un ou deux joueurs avant le 30 juin, la situation ne serait pas la même », confie une source proche de l’OM à La Provence . De son côté, Jacques Cardoze directeur de la communication du club phocéen, est sur la même longueur d'ondes.

L'OM n'est pas inquiet