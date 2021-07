Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a trouvé son prochain coup après Sergio Ramos !

Publié le 4 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête de nouveaux renforts et notamment dans le secteur offensif, le PSG semble désormais déterminé à jeter son dévolu sur Joaquin Correa, l’attaquant argentin de la Lazio Rome.

Après avoir déjà officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum et alors que celles de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos sont imminentes, le PSG continue son mercato XXL ! Ces derniers jours, Leonardo a trouvé un accord avec l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid sur les bases d’un contrat de deux ans, et le Qatar frappe donc un grand coup en attirant Ramos libre. Mais le recrutement du PSG n’est pas fini…

Le PSG s'active pour Correa

Comme l’a confirmé le journaliste italien Alfredo Pedulla, le PSG est plus que jamais dans la course pour recruter Joaquin Correa (26 ans), l’attaquant argentin de la Lazio Rome ! Leonardo aurait d’ailleurs fait parvenir une offre de 10M€ + Pablo Sarabia au club italien, qui réclamerait toutefois au minimum 18M€ en cash pour envisager une vente de Correa cet été. Mais nul ne doute que le PSG reviendra prochainement à la charge…