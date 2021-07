Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce départ à 0€ était inévitable pour Al-Khelaïfi…

Publié le 4 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Longtemps considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du PSG, Adil Aouchiche a pourtant décidé de partir libre en 2020. Le milieu de terrain de l’ASSE s’est confié sur ce choix de carrière.

Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris à l’été 2011, un problème subsiste au sein de la capitale : les jeunes titis issus du centre de formation choisissent, pour beaucoup, d’aller signer leur premier contrat professionnel dans une autre écurie puisque leurs perspectives d’évolution sont relativement bouchées en équipe première du PSG. Ce fut notamment le cas l’été dernier pour Adil Aouchiche, qui était pourtant considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du PSG. Interrogé par Onze Modial, Aouchiche est revenu sur son choix de partir libre…

« C’était compliqué au PSG… »