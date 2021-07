Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme coup Sergio Ramos est validé !

Publié le 4 juillet 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG s'apprête à boucler le recrutement de Sergio Ramos, Ludovic Obraniak salue l'arrivée d'un vrai patron dans le vestiaire parisien.

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos a annoncé qu'il quitterait le club merengue 16 ans après son arrivée. Désormais libre de s'engager avec le club de son choix, le défenseur espagnol semble avoir choisi de rejoindre le PSG. Un choix qui fait débat compte tenu du fait que Marquinhos et Presnel Kimpembe sont bien en place. Mais pour Ludovic Obraniak, l'arrivée de Sergio Ramos est une excellente nouvelle pour les Parisiens.

«Le PSG a vraiment besoin d'un patron»