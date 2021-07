Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se retrouve face à un énorme casse-tête…

Publié le 5 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré le début de mercato estival très agité du PSG dans le sens des arrivées, Leonardo ne fait pas l’unanimité en interne. Et le Qatar va devoir gérer cet épineux dossier…

Récemment interrogé dans les colonnes de L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas hésité à déclarer sa flamme à Leonardo, le directeur sportif du PSG : « Leo a fait un travail fantastique depuis deux ans, malgré un contexte qui a rendu les choses très difficiles lors des derniers mercatos. Il a apporté quelque chose qui nous manquait (...) J’ai beaucoup de chance d’avoir un directeur sportif comme lui », indiquait le président du PSG sur son collaborateur. Et pourtant, en interne, la question sur l’avenir de Leonardo semble se poser une fois de plus…

Leonardo au cœur des tensions au PSG

En effet, Le Parisien a révélé que le futur du directeur sportif du PSG ne serait pas forcément réglé au club. Les tensions constatées entre Leonardo et l’entourage de Kylian Mbappé feraient freiner les discussions pour la prolongation de contrat de l’attaquant tricolore, et son choix de faire venir Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos à des postes qui sont déjà bien garnis au PSG serait vivement critiqué par le vestiaire, qui craint un déséquilibre avec les recrues de Leonardo. Toutes ces plaintes seraient remontées jusqu’à Doha, au Qatar, et Nasser Al-Khelaïfi pourrait donc être contraint de reconsidérer l’avenir de Leonardo malgré leur excellente entente. Un véritable casse-tête…