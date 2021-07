Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un terrible coup signé Mendes pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 4 juillet 2021 à 13h15 par A.D.

Après plusieurs semaines de réflexion, Cristiano Ronaldo aurait finalement décidé de rester à la Juventus. Dans cette optique, Jorge Mendes aurait proposé à la direction de La Vieille Dame de prolonger CR7 d'une saison.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo s'est posé de sérieuses questions quant à son avenir ces dernières semaines. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, CR7 a même songé à quitter le Juventus cet été. A tel point que ses représentants ont commencé à préparer le terrain pour un possible départ. Alors que l'Euro est terminé pour le Portugal, Cristiano Ronaldo a tranché pour son avenir. Comme l'a indiqué la Gazzetta dello Sport , la star portugaise aurait décidé de rester à la Juventus et de snober le PSG et Manchester United. Après avoir annoncé la nouvelle aux dirigeants turinois, Jorge Mendes leur aurait fait une énorme proposition.

Mendes aurait demandé une prolongation pour Cristiano Ronaldo