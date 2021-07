Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme coup Paul Pogba prend forme !

Publié le 4 juillet 2021 à 11h15 par A.M.

Bien décidé à frapper très fort avec Paul Pogba, le PSG se serait rapproché d'un accord avec Mino Raiola au sujet du transfert du milieu de terrain français.

Malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum, libre en provenance de Liverpool, le PSG souhaite encore se renforcer dans l'entrejeu. En quête d'un milieu de terrain qui se projette et qui marque des buts, le club de la capitale s'active donc pour le recrutement de Paul Pogba dont le profil correspond parfaitement aux critères recherchés par le staff parisien. D'autant plus que la situation contractuelle de l'international français est très favorable puisque son bail à Manchester United s'achève en juin 2022.

Les positions de Raiola et Leonardo se rapprochent pour Pogba