Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha pourrait prendre une décision radicale avec... Leonardo !

Publié le 4 juillet 2021 à 8h15 par A.M.

Malgré son activité sur le marché, Leonardo susciterait des doutes au sein du vestiaire du PSG et cela n'aurait pas échappé à l'état-major du club situé à Doha.

Conscient d'être très attendu cet été, Leonardo ne chôme pas. Contrairement au précédent mercato durant lequel il avait attendu les derniers instants pour recruter, le directeur sportif du PSG a déjà bouclé quatre dossiers. L'arrivée de Georginio Wijnaldum a été officialisée tandis que tout semble bouclé en coulisses pour Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma ainsi que Sergio Ramos. Quatre renforts d'envergure pour le club de la capitale. Et pourtant, en coulisses, le travail de Leonardo ne ferait pas l'unanimité.

Leonardo toujours en danger ?