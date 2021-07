Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar condamné à l’échec avec Kylian Mbappé ?

Publié le 3 juillet 2021 à 20h30 par B.C.

Alors que le PSG espère toujours pouvoir prolonger le bail de Kylian Mbappé, ce dernier camperait sur ses positions et n’envisagerait pas d’apposer sa signature sur un nouveau contrat. Une situation qui place le club de la capitale en difficulté, d’autant que le Real Madrid reste à l’affût.

S’il est parvenu à prolonger le contrat de Neymar, Leonardo est encore loin du compte pour Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs décidé d’intervenir dans ce dossier pour tenter de renouveler le bail de l’international français, mais ce dernier continue de camper sur ses positions. « J e dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse », confiait le Bondynois en juin dans les colonnes de France Football. Actuellement en vacances après l’élimination des Bleus à l’Euro, Kylian Mbappé prendra une décision définitive à son retour, mais cela se présente mal pour le PSG. À en croire les informations de L’Équipe , Kylian Mbappé a indiqué à sa direction qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat pour le moment. Une tendance qui se confirme sérieusement, de quoi mettre le club de la capitale en difficulté.

Le PSG en grand danger pour Mbappé