Mercato - PSG : De gros départs déjà prévus pour Leonardo !

Publié le 4 juillet 2021 à 12h45 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain pourrait enregistrer de nouvelles recrues, Leonardo réfléchirait désormais à vendre certains joueurs pour équilibrer le budget du club.

Après les arrivées, c'est dans le sens des départs que pourrait s'agiter le mercato du PSG. Leonardo s'est montré très actif depuis le début de l'été. Après avoir officialisé la signature de Georginio Wijnaldum, Paris devrait boucler dans les prochains jours le transfert d'Achraf Hakimi, comme révélé sur le 10sport.com. Ensuite, le PSG devrait rapidement régler les arrivées libres de Gianluigi Donnarumma et de Sergio Ramos. Désormais, les dirigeants parisiens chercheraient une porte de sortie à plusieurs joueurs, dans le but d'équilibrer le budget du club. Et le PSG serait ambitieux, puisque Le Parisien révélait que la direction espèrerait engranger près de 200M€ grâce à ses ventes.

3 joueurs ne seront pas retenus