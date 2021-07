Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un mercato légendaire à venir à Paris cet été ?

Publié le 3 juillet 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 3 juillet 2021 à 12h48

Alors que le PSG souhaiterait se renforcer dans de nombreux secteurs de jeu au cours de cette fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale ambitionnerait d’investir grandement sur le marché des transferts cet été.

Après une saison 2020/2021 en demi-teinte soldée par la perte du titre de champion de France au profit du LOSC, le Paris Saint-Germain entend corriger le tir dès la saison prochaine. Et pour cela, le club parisien va recruter de manière conséquente cet été. Ce travail a d’ailleurs déjà débuté en ce début de mercato estival. En effet, le PSG a déjà officiellement enregistré l’arrivée de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool. Dans le même temps, le recrutement d’Achraf Hakimi a été bouclé auprès de l’Inter contre 70 M€ comme le10sport.com vous l’avait annoncé, tandis que le PSG aurait également réglé les venues de Gianluigi Donnarumma et de Sergio Ramos, les deux hommes arrivant respectivement libres depuis l’AC Milan et le Real Madrid. Quatre recrues donc, mais il se pourrait que nous n’en soyons qu’aux prémices d’un été légendaire dans la capitale française.

Des chiffres vertigineux dans les prévisions du budget parisien !

En effet, le PSG souhaiterait investir de manière conséquente cet été afin de combler toutes les lacunes affichées par son effectif cet été. Et en ce sens, un indice a été lâché par le club parisien devant la DNCG puisque, selon L’Equipe , les pensionnaires du Parc des Princes tablerait sur un déficit compris entre 250 et 300 M€ sur l’exercice 2021/2022. Évidemment, tout ce déficit ne sera pas causé uniquement par des achats de joueurs, mais ce type de transactions pourrait figurer en bonne place dans la cause de ce déficit, chiffré actuellement sans les potentielles ventes de joueurs qui pourraient intervenir. À ce sujet d’ailleurs, L’Equipe poursuit en indiquant que le PSG ambitionne d’engranger 180 M€ par le biais de départs de ses joueurs cet été, preuve qu’un grand renouvellement d’effectif est susceptible d’intervenir dans les prochaines semaines.

Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Eduardo Camavinga… Le PSG est sur tous les fronts !

Pour reprendre les mots de Fabrizio Romano, le PSG joue au mode carrière de FIFA dans le monde réel. Et il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé la couleur en lâchant que son club serait très ambitieux en matière de recrutement cet été. Ces chiffes, même s’ils n’engagent pas forcément le club, démontrent que Paris a bel et bien des plans colossaux pour cette fenêtre estivale des transferts. Reste maintenant à savoir quels seront les joueurs concernés par des achats, et quels seront ceux invités à aller voir ailleurs. Pour le premier volet, les noms de Paul Pogba, d’Eduardo Camavinga, de Joaquin Correa, de Saúl Niguez et même de Cristiano Ronaldo sont avancés comme étant des pistes étudiées par la direction parisienne. Dans le sens des départs, Pablo Sarabia, Thilo Kehrer, Mitchel Bakker, Sergio Rico ou encore Mauro Icardi pourraient partir au cours des prochaines semaines si l’on en croit les différents échos parus dans la presse depuis maintenant plusieurs semaines. Bref, il parait clair que les supporters du PSG ne sont pas au bout de leurs surprises, d’autres noms étant évidemment appelés à être liés au club francilien. Et dans un contexte où Kylian Mbappé réclame de très grandes garanties sportives pour renouveler son contrat expirant le 30 juin 2022, nul doute que ce potentiel été de légende qui se dessine serait le bienvenu pour Nasser Al-Khelaïfi dans l’optique de convaincre son attaquant de 22 ans que, oui, l’avenir du football européen s’écrit bien au PSG.