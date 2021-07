Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour cette piste offensive !

Publié le 3 juillet 2021 à 12h10 par T.M.

Travaillant actuellement sur l’arrivée de Joaquin Correa au PSG, Leonardo pourrait bien avoir une fenêtre de tir prochainement.

Après le gardien, la défense et le milieu de terrain, c’est en attaque que Leonardo concentre ses efforts afin d’offrir du renfort à Mauricio Pochettino. Ainsi, le directeur sportif négocie depuis un certain temps désormais avec Everton pour faire revenir Moise Kean. Mais voilà qu’une nouvelle piste a pris de l’ampleur, celle menant à Joaquin Correa. Actuellement à la Lazio Rome, l’international argentin ferait l’objet d’un forcing de la part de Leonardo, qui tenterait tout pour faire céder les Romains, allant même jusqu’à proposer Pablo Sarabia dans l’opération. Et si la Lazio se montre exigeante pour le moment, le temps pourrait bien presser pour elle.

Une vente de Correa pour débloquer le mercato ?