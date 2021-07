Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé à l'origine d'un coup de tonnerre avec Leonardo ?

Publié le 4 juillet 2021 à 11h45 par A.M.

Alors qu'il entretiendrait des relations très froids avec l'entourage de Kylian Mbappé, Leonardo pourrait payer très cher cette situation.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé ce qui jette un froid sur son avenir. Et alors que le parcours de l'équipe de France à l'Euro a pris fin plus tôt que prévu, une première tendance se dessine pour l'avenir de l'attaquant champion du monde. En effet, comme l'a révélé L'Equipe ces derniers jours, en l'état, il ne souhaite pas prolonger son bail à Paris. De là à envisager un départ dès cet été ? Selon les informations du Parisien , ce ne sera pas le cas puisque Kylian Mbappé ne souhaite pas partir et sera donc toujours un joueur du PSG la saison prochaine. Mais jusqu'à quand ? La clé se trouve peut-être dans la situation de Leonardo.

Un changement de directeur sportif pour convaincre Mbappé ?