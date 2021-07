Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à tout pour se séparer de cet indésirable !

Publié le 4 juillet 2021 à 11h00 par La rédaction

Désireux de se séparer de Miralem Pjanic cet été, Joan Laporta serait prêt à prendre une décision radicale concernant le Bosnien. Mais le joueur souhaiterait d'abord se garantir une porte de sortie.

Cherchant à se séparer de certains joueurs pour récupérer des fonds et mener à bien ses autres projets du mercato, Joan Laporta aurait placé certains joueurs sur le marché. De ce fait, le club catalan souhaiterait ne plus compter Miralem Pjanic dans son effectif. Arrivé l’été dernier, le Bosnien n’a pas convaincu Ronald Koeman. Seulement un an après son arrivée, l’ancien de la Juventus pourrait donc déjà plier bagages. Et Joan Laporta serait prêt à prendre une décision radicale pour précipiter un départ du joueur.

Le Barça veut aussi résilier le contrat de Pjanic