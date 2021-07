Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prend une décision radicale pour Umtiti !

Publié le 4 juillet 2021 à 10h00 par La rédaction

Cherchant à alléger sa masse salariale, le FC Barcelone souhaiterait se séparer de Samuel Umtiti cet été. Le club serait même prêt à résilier son contrat pour qu'il parte libre afin de précipiter son départ.

Cherchant à mener à bien ses autres projets du mercato, Joan Laporta miserait sur les départs de certains joueurs pour économiser des fonds. De ce fait, le président catalan aurait placé Samuel Umtiti sur le marché. Depuis la Coupe du Monde 2018, l’international tricolore est régulièrement sujet aux blessures et il peine à revenir. Par conséquent, le Barça souhaiterait s’en séparer cet été, jugeant que le défenseur n’a plus le niveau requis pour évoluer au sein de la formation blaugrana . Et le club adopterait une nouvelle stratégie pour se séparer de ses indésirables le plus rapidement possible.

Le Barça souhaite résilier le contrat d’Umtiti