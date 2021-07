Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta met un énorme coup de pression à Dembélé !

Publié le 4 juillet 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 4 juillet 2021 à 8h31

En fin de contrat en juin 2022, Ousmane Dembélé n'a pour l'instant toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. La direction catalane commencerait donc à mettre la pression sur le joueur pour obtenir ce qu'elle veut.

Depuis son arrivée à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta doit faire face à plusieurs dossiers de joueurs en fin de contrat prochainement. Le président catalan se donne corps et âme pour l’extension du bail de Lionel Messi, mais également pour Ousmane Dembélé. Son engagement expirant en juin 2022, l’international tricolore n’a toujours pas accepté la moindre proposition du Barça . Actuellement blessé, un départ cet été semble fortement compromis. Les Blaugrana pourraient donc voir l’un de leurs précieux éléments partir libre lors du prochain mercato estival. La situation commencerait donc à agacer la direction catalane que mettrait la pression désormais pour obtenir ce qu’elle veut.

«Soit tu prolonges, soit tu pars libre l’été prochain mais tu ne joues pas de la saison»