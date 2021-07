Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est enfin fixé pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 5 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Cristiano Ronaldo aurait finalement pris une décision retentissante pour son avenir et envisagerait finalement de rester à la Juventus .

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG étant toujours aussi incertain, Leonardo étudie plusieurs colossales en attaque dans l’optique d’un éventuel départ de l’international français. Parmi les noms qui reviennent avec insistance, on retrouve bien évidemment celui de Cristiano Ronaldo, d’autant que l’attaquant portugais n’a plus qu’une année de contrat à la Juventus et envisagerait lui aussi de claquer la porte cet été. Mais ce feuilleton serait totalement relancé…

CR7 change tout pour son avenir

Comme l’a révélé la Gazzetta dello Sport dimanche, Cristiano Ronaldo envisagerait finalement de rester à la Juventus la saison prochaine. Un rebondissement de taille alors que l’attaquant portugais était promis à un départ depuis plusieurs semaines, mais CR7 s’est finalement donné le temps de la réflexion durant l’Euro. Et Nasser Al-Khelaïfi devrait donc avoir du mal à le recruter au PSG…