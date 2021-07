Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit gérer une galère à 25M€ !

Publié le 5 juillet 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat à l’OM, Boubacar Kamara dispose d’un bon de sortie à 25M€. Mais Pablo Longoria ne trouve pas preneur pour son jeune protégé…

Dès le mois d’avril dernier, en conférence de presse, Boubacar Kamara (21 ans) affichait son envie de quitter l’OM, d’autant qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec le club phocéen : « J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », indiquait alors Kamara. Et alors qu’un départ semble d’actualité pour le jeune milieu défensif de l’OM, tout n’est pas si simple…

Kamara n’a pas la cote sur le marché