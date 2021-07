Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà enfin le successeur de Florian Thauvin !

Publié le 5 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Avec le départ libre de Florian Thauvin cet été, l’OM était en quête d’un nouvel ailier droit pour composer son secteur offensif. Et Pablo Longoria a fini par trouver son bonheur avec Cengiz Ünder…

Après de nombreux mois de suspens intense, le verdict est finalement tombé en mai dernier : Florian Thauvin a décidé de ne pas prolonger son contrat avec l’OM, et l’attaquant français s’est engagé libre avec les Tigres de Monterrey où il est allé retrouver André-Pierre Gignac. Pablo Longoria s’est donc lancé à la recherche d’un nouvel ailier droit de qualité pour l’attaque de l’OM, et le profil idéal a enfin été trouvé.

Cengiz Ünder débarque à l’OM

L´OM a officialisé dimanche l’arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat de Cengiz Ünder (23 ans), et selon les révélations de RMC Sport quelques heures avant la nouvelle, il s’agit en réalité d’une obligation d’achat fixée à 8M€ auprès de l’AS Rome. L’ailier droit turc présente un profil similaire à celui de Thauvin, et tentera donc de s’imposer comme un élément fort du onze de Jorge Sampaoli dans les mois à venir.