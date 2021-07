Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ inattendu préparé par Longoria ?

Publié le 5 juillet 2021 à 6h00 par T.M.

Très actif au rayon des arrivées, Pablo Longoria doit désormais acter des départs. Mais qui fera ses valises cet été et quittera l’OM ?

Alors que l’OM a déjà annoncé les arrivées de Konrad de la Fuente, de Gerson, de Leonardo Balerdi et Cengiz Under, d’ici peu, ce sont Pau Lopez, Matteo Guendouzi et William Saliba qui vont débarquer sur la Canebière. Cela s’agite donc au rayon des arrivées, mais pour ce qui est des départs, cela n’est pas vraiment le cas. Pourtant, Pablo Longoria doit faire rentrer de l’argent dans les caisses et pour cela, certains joueurs ne seraient pas retenus.

Un départ pour Rongier ?