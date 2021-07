Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un autre grand attaquant en approche ?

Publié le 5 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

A la recherche de renfort dans le secteur offensif, l’OM pourrait prochainement voir débarquer Giovanni Simeone qui semble bien déterminé à rallier le projet McCourt.

En janvier dernier, Pablo Longoria avait réussi à attirer à l’OM Arkadiusz Milik en provenance de Naples, et l’international polonais a réussi à s’imposer comme le fameux grand attaquant tant attendu au sein du projet McCourt. Mais le secteur offensif devrait connaître d’autres modifications cet été, notamment avec le départ programmé de Dario Benedetto à l’OM, et ce dernier pourrait être remplacé par l’un de ses compatriotes argentin…

Simeone veut venir à l’OM

Le journaliste italien Nicolo Schira a révélé dimanche que Giovanni Simeone (25 ans), le buteur ce Cagliari, voudrait s’engager en faveur de l’OM qui le courtise depuis plusieurs semaines. Et malgré les intérêts du Zenit Saint-Pétersbourg et du Celta Vigo, Simeone aurait déjà tranché et souhaiterait un transfert vers le club phocéen le plus rapidement possible. Affaire à suivre…