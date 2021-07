Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition fixée pour le transfert de Pogba ?

Publié le 4 juillet 2021 à 21h45 par A.M.

Bien décidé à s'offrir Paul Pogba, le PSG va toutefois devoir vendre et alléger sa masse salariale avant de boucler ce transfert.

Malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum, qui débarque libre en provenance de Liverpool, le PSG semble bien avoir l'intention de recruter un autre joueur au milieu de terrain. Dans cette optique, Paul Pogba est aujourd'hui la priorité du club de la capitale qui cherche un relayeur capable de se projeter vers l'avant et de marquer des buts. Un profil qui correspond parfaitement à celui de l'international français. Les discussions avancent entre Leonardo et Mino Raiola. Mais le PSG n'est pas complétement libre de ses mouvements.

Le PSG doit vendre...