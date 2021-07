Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement à venir pour cet attaquant de Serie A ?

Publié le 4 juillet 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective de s’attacher les services de Joaquin Correa, le dossier pourrait accélérer au cours des prochains jours.

En quête d’un renfort offensif, le Paris Saint-Germain semble avoir jeté son dévolu sur Joaquin Correa. En effet, l’attaquant argentin de 26 ans évoluant à la Lazio est annoncé avec insistance dans le viseur du club de la capitale depuis maintenant quelques jours. Le PSG négocierait avec l’écurie romaine et lui aurait proposé une somme de 10 M€ plus les services de Pablo Sarabia afin de recruter le natif de Juan Bautista Alberdi. Cette somme ne conviendrait pas encore à la Lazio, mais il se pourrait que les négociation s’accélèrent très prochainement.

Paris serait en pole pour Joaquin Correa