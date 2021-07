Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut remercier Cristiano Ronaldo pour Paul Pogba !

Publié le 4 juillet 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec Manchester United, Paul Pogba se rapprocherait de plus en plus d'un départ vers le PSG. Egalement sur le coup, la Juventus n'aurait presque plus aucune chances de rapatrier La Pioche. En effet, La Vieille Dame serait contrainte de se débarrasser de Cristiano Ronaldo, qui ne voudrait plus partir, et de deux milieux de terrain minimum pour pouvoir s'offrir Paul Pogba.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba aurait de grandes chances de quitter Manchester United cet été. Alors que La Pioche ne serait pas vraiment emballée par l'idée d'une prolongation, la direction des Red Devils pourrait être contrainte de le vendre pour ne pas le voir partir librement gratuitement à la fin de son bail. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et à la Juventus. En effet, Parisiens et Bianconeri auraient l'intention de profiter de la situation contractuelle de Paul Pogba pour le récupérer cet été. D'ailleurs, le PSG aurait une très belle occasion à saisir sur ce dossier.

L'opération Pogba est presque impossible pour la Juve

Selon les informations de Foot Mercato , Leonardo aurait déjà lancé les hostilités pour Paul Pogba. En effet, le directeur sportif du PSG aurait démarré les discussions avec le milieu de terrain de Manchester United. Comme l'a indiqué le média français, Leonardo serait même en train de se rapprocher des demandes de Mino Raiola. En contact avec l'agent de Paul Pogba, le dirigeant du PSG aurait sérieusement avancé dans les négociations ces derniers jours. Alors qu'il aurait parlé salaire, primes et commissions avec Mino Raiola, Leonardo serait même proche de trouver un accord avec le clan Pogba. Mais qu'en pense le joueur lui-même ? Toujours selon Foot Mercato , Paul Pogba serait emballé par l'idée de rejoindre le PSG, et notamment parce qu'il y retrouverait Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ses compatriotes français, et Neymar. Très bien positionné pour Paul Pogba, Leonardo n'aurait plus à se méfier de la Juventus.

L'arrivée de Paul Pogba à la Juve bloquée par Cristiano Ronaldo ?