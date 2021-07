Foot - Mercato

Mercato : Dante annonce la couleur pour son avenir à l'OGC Nice !

Publié le 5 juillet 2021 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 5 juillet 2021 à 10h04

Après sa grave blessure survenue le 1er novembre dernier, Dante reprend peu à peu les entraînements du côté de l'OGC Nice. Le Brésilien a fait le point sur son futur avant de débuter la saison avec les Aiglons.