Foot - OGC Nice

OGC Nice : Christophe Galtier décrypte sa première sur le banc !

Publié le 3 juillet 2021 à 22h55 par La rédaction

Arrivé récemment à l’OGC Nice en provenance du LOSC, Christophe Galtier a disputé ce samedi son premier match sur le banc niçois contre Rodez (1-1). Après la rencontre, l’entraineur français s’est exprimé sur sa première et la performance de son équipe.