Mercato : Barcelone, PSG… Que va décider Lionel Messi pour son avenir ?

Publié le 5 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Agent libre depuis le 1er juillet, Lionel Messi négocierait toujours avec le FC Barcelone, tandis que le PSG se tient prêt à accueillir l’international argentin. Mais selon vous, quelle décision prendra l’attaquant ?

Malgré le retour de Joan Laporta à la présidence du club culé, Lionel Messi n’a toujours pas trouvé d’accord pour sa prolongation, et n’est donc plus un joueur du FC Barcelone depuis le 1er juillet. Une situation qui n’inquiète toutefois pas la direction à l’heure actuelle, tout du mois officiellement. « Nous allons bien. Il faut le faire rentrer dans le fair-play financier. Nous voulons qu’il reste et lui a envie de rester. J’aimerais pouvoir dire que Leo reste, mais je ne peux pas encore. Nous sommes dans le processus pour trouver la solution » confiait il y a quelques jours Joan Laporta au micro d’ El Transistor , avant d’ajouter ce vendredi à Gol : « Cela progresse de la manière prévue. Je l'ai déjà dit dans un autre programme, nous voulons qu’il reste et Leo veut rester. Nous cherchons la bonne formule. » Pourtant, le Barça tarde à boucler la prolongation de Lionel Messi, et les mauvaises nouvelles s’accumulent. Ce dimanche, Sport a révélé que Javier Tebas, président de la Liga, avait refusé d’accorder une dérogation au FC Barcelone qui aurait permis au club culé de contourner les règles liées au plafond de la masse salariale, de quoi rendre encore un peu plus incertain l’avenir de Messi.

Quel avenir pour Messi ?