Mercato - Barcelone : Laporta passe à l'action pour cette star de Serie A !

Publié le 5 juillet 2021 à 19h00 par D.M.

A en croire la presse italienne, le FC Barcelone aurait entamé des contacts avec l'agent de Lorenzo Insigne, sous contrat jusqu'en 2022 avec le Napoli. Tottenham se serait également positionné dans ce dossier.

Elu en mars dernier à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta est déjà en difficulté. En effet, La Liga a demandé au club catalan d’alléger sa masse salariale, alors qu’il tente de faire signer un nouveau contrat XXL à Lionel Messi. Le dirigeant va donc devoir faire preuve d’ingéniosité et se séparer de nombreux joueurs lors de ce mercato estival. Mais malgré ses énormes difficultés économiques, le FC Barcelone continuerait de scruter le marché. Après avoir recruté Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson Royal, la formation blaugrana se serait renseignée sur la situation d’un joueur de Serie A.

Le Barça et Tottenham ont discuté avec l'agent d'Insigne