Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Officiel : Rennes s’offre un joueur du RC Lens !

Publié le 5 juillet 2021 à 18h06 par La rédaction mis à jour le 5 juillet 2021 à 18h07

Comme annoncé par le 10 Sport dès le mois de mai, Loïc Badé s’est engagé en faveur du Stade Rennais.

C’est désormais officiel, Loïc Badé est un joueur du Stade Rennais. Après une saison satisfaisante au RC Lens, le défenseur de 21 ans s’est engagé pour les cinq prochaines années en faveur du club breton, qui aurait déboursé environ 20M€, bonus compris. « Je suis très heureux de m’engager avec le Stade Rennais F.C. Je suis officiellement Rouge et Noir et c’est une très grande joie. Il y avait d’autres pistes mais mon choix s’est fait naturellement. J’avais des ambitions. C’est un choix très réfléchi. Je pense que c’est le bon. Il me tient à cœur de confirmer en France. Le projet sportif m’a très vite emballé. J’ai été séduit par les objectifs du club. Ça me correspondait. Le projet de jeu du coach aussi me correspond », s’est réjoui Loïc Badé sur le site officiel de Rennes. Une piste évoquée dès le mois de mai par le10sport.com.