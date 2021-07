Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Griezmann d’ores et déjà acté par Laporta ?

Publié le 5 juillet 2021 à 17h30 par B.C.

Alors que Joan Laporta souhaite procéder à plusieurs ventes cet été pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale, Antoine Griezmann verrait son avenir s’inscrire en pointillé. En effet, le FC Barcelone songerait à se séparer de l’international français pour faciliter la prolongation de Lionel Messi.

Avec les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay, le FC Barcelone a déjà frappé fort dans ce début de mercato estival, et ce n’est pas fini. Joan Laporta compte en effet mettre la main sur d’autres renforts d’ici le début de la saison, et cherche encore un moyen de convaincre Lionel Messi de rester en Catalogne, alors que son contrat a pris fin depuis le 1er juillet. Le président du Barça ne pourra pas compter sur le soutien de Javier Tebas dans ce dossier, puisque le patron de la Liga a refusé d’assouplir la règle du plafond salarial imposé aux écuries espagnoles qui aurait pu permettre au club culé de boucler le nouveau bail de Lionel Messi. Le FC Barcelone n’a donc pas le choix, il faut vendre, et vite. Samuel Umtiti, Junior Firpo ou encore Miralem Pjanic sont notamment poussés vers la sortie, et il pourrait en être de même avec Antoine Griezmann.

Le Barça prépare le départ de Griezmann

Depuis son arrivée à l’été 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid pour 120M€, Antoine Griezmann n’est jamais parvenu à faire l’unanimité en raison de prestations irrégulières. Auteur de 35 buts en deux saisons, l’international tricolore se retrouve donc dans une situation inconfortable, et les problèmes financiers rencontrés par le Barça n’arrangent pas son cas. D’après les informations divulguées dans l’émission El Chiringuito , les Blaugrana envisagent toujours de se séparer de l’attaquant tricolore cet été, et Joan Laporta aurait déjà rencontré Ronald Koeman pour discuter du départ du joueur. L’entraîneur néerlandais ne semble pas opposé au transfert d’Antoine Griezmann, puisque ce dernier planifierait la prochaine saison sans lui à en croire les révélations de TV3 . Koeman souhaiterait en effet faire évoluer son équipe dans un 4-3-3, avec une attaque composée de Sergio Agüero, Memphis Depay et Lionel Messi si ce dernier décidait de rester. Antoine Griezmann serait alors le grand perdant de l’histoire et se retrouverait sur un siège éjectable à en croire le média espagnol.

Griezmann décidé à rester ?