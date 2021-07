Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l’avenir de Griezmann… à cause de Messi ?

Publié le 5 juillet 2021 à 9h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone a déjà bouclé les arrivées de Memphis Depay et Sergio Agüero, et tente de conserver Lionel Messi, Antoine Griezmann pourrait être poussé vers la sortie.

Malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone a déjà réalisé quelques jolis coups sur le marché des transferts. Joan Laporta est notamment parvenu à renforcer le secteur offensif de l’équipe en mettant la main sur Memphis Depay et Sergio Agüero, en fin de contrat. Désormais, le Barça compte trouver un accord avec Lionel Messi, qui n’est plus engagé avec les Blaugrana depuis le 1er juillet. Personne n’imagine en interne le départ de l’Argentin durant l’été, Ronald Koeman le premier, qui aurait déjà planifié son attaque pour la saison prochaine, et cela pourrait faire mal à Antoine Griezmann.

Griezmann poussé vers la sortie par Messi ?