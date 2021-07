Foot - Équipe de France

Équipe de France : Le message fort de Griezmann après l’élimination des Bleus

Sortie dès les 8èmes de finale de l’Euro, l’équipe de France ne s’attendait pas à vivre une compétition aussi courte. Très touché par ce revers contre la Suisse, Antoine Griezmann a commenté cet échec sur ses réseaux sociaux.