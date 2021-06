Foot - Équipe de France

Équipe de France : Thauvin s’enflamme pour son retour en Bleu !

Publié le 25 juin 2021 à 18h11 par La rédaction mis à jour le 25 juin 2021 à 18h13

Comme l’avait annoncé Le 10 Sport, Téji Savanier et Florian Thauvin accompagneront André-Pierre Gignac aux Jeux Olympiques. Et le nouveau joueur des Tigres a rapidement affiché sa joie de retrouver le maillot bleu.