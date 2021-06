Foot - JO

EXCLU : Savanier et Thauvin avec Gignac aux Jeux Olympiques ?

Publié le 18 juin 2021 à 15h16 par Alexis Bernard mis à jour le 18 juin 2021 à 15h22

Selon nos informations, Téji Savanier et Florian Thauvin pourraient accompagner André-Pierre Gignac dans la sélection française qui disputera les Jeux Olympiques cet été.

Ce vendredi, le journal Le Parisie n évoque la possiblité de voir André-Pierre Gignac sous le maillot bleu, cet été. Pas avec l’équipe de France de Didier Deschamps, (qui affronte la Hongrie ce samedi, pour son deuxième match de l'Euro) mais avec la sélection Espoir qui disputera les Jeux Olympiques de Tokyo. Le 10 Sport est en mesure de confirmer que l’idée est en train de faire son chemin. Et qu’il pourrait y avoir deux autres joueurs « stars » avec Gignac.

Savanier et Thauvin dans la liste ?

D’après nos sources, Téji Savanier et Florian Thauvin feraient également partie des plans du sélectionneur, Sylvain Ripoll. Si rien n’est encore officiel, le milieu de terrain de Montpellier et l’ancien marseillais pourraient prochainement être appelés et occuper, avec Dédé Gignac, les trois places possibles pour les plus de 23 ans. Si l’idée de faire appel à Kylian Mbappé a longtemps circulé, il semble aujourd’hui très compliqué d’envisager la présence de la star parisienne. Les Bleus pourraient toutefois compter sur l’expérience et l’efficacité d’un Gignac sur le front de l’attaque. Avec derrière lui deux rampes de lancement XXL, Savanier et Thauvin. Sur le papier, ça fait envie !