Hongrie - France : Vers un nouveau récital de la bande à Pogba !

Publié le 18 juin 2021 à 12h40 par La rédaction

Après un premier match réussi, l’équipe de France doit confirmer face à la Hongrie pour décrocher sa qualification en huitième de finale. Pour Le 10 Sport, la victoire des Bleus ne fait aucun doute.

Un coup d’œil sur les cotes de notre partenaire, Barrière Bet , suffit à comprendre à quel point l’équipe de Fance a fait forte impression. Pour ce match Hongrie – France, les bookmakers voient les Bleus s’imposer puisque la victoire tricolore est cotée à 1,31 (nul à 5,30, victoire de la Hongrie à 11). Il faut dire que les coéquipiers de Paul Pogba ont maitrisé leur première rencontre avec beaucoup de force et d’aisance. L’Allemagne était un adversaire redoutable mais la France mis tous les ingrédients pour sortir LA partition qu’il fallait pour parfaitement entrer dans cet Euro 2021.

2-0 pour la France