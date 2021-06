Foot - Euro

Euro 2021 : Le rêve continue pour la Macédoine du Nord ?

Publié le 12 juin 2021 à 19h10 par La rédaction

Surprise de cet Euro 2021, la Macédoine du Nord ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Et après une victoire retentissante contre l’Allemagne, ils arrivent avec des ambitions.

La forme du moment

Le petit poucet de cet Euro 2021. La Macédoine du Nord va disputer cet été sa première grande compétition internationale. Et c’est mérité ! Les Macédoniens ont terminé à la première place de la Ligue D lors de l’édition 2018-2019 de la Ligue des Nations, ce qui leur a permis de disputer les barrages pour l’Euro. Après avoir disposé de la Géorgie, ils ont remis le couvert en battant l’Allemagne au mois de mars en qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Petit poucet ou pas, ils seront à suivre durant cet Euro.

Le joueur à suivre

La star de cette sélection macédonienne, c’est Goran Pandev. L’inépuisable attaquant de 37 ans est l’un des acteurs majeurs de cette qualification à l’Euro. Et même si les années passent, le talent reste et il continue de marquer avec le Genoa. Pandev arpente les terrains italiens depuis presque vingt ans (hormis une année en Turquie) et il n’a jamais cessé de faire trembler les filets. Comme contre l’Allemagne en mars. Plus que jamais l’atout numéro de la Macédoine du Nord…

Le prono Barrière Bet du 10

Vu la forme actuelle, on imagine bien les Macédoniens continuer à écrire leur histoire en nous épatant encore plus à l’Euro. Si l’on ne va pas opter pour la cote à 251 de Barrière Bet qui couronnerait la Macédoine du Nord, on part pour une 3ème place qui pourrait être qualificative pour les 8èmes. Face à l’Autriche, les Pays-Bas et l’Ukraine, ils ont leur carte à jouer. Et si l’on voyait les Bataves se détacher des autres nations, l’absence de Van Dijk redistribue les cartes et ce groupe C s’annonce sûrement plus équilibré que prévu.