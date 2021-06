Foot - Euro

Euro 2021 : L’Espagne peut vraiment créer la surprise ?

Publié le 12 juin 2021 à 16h10 par La rédaction

Sans Sergio Ramos, Ansu Fati ou encore Lucas Vazquez, l’Espagne se présente à l’Euro avec des munitions en moins. Et pas des moindres… Luis Enrique va devoir trouver la formule et faire avec toutes les absences.

La forme actuelle

Après le fiasco du mondial 2018, l’Espagne veut honorer son blason et retrouver le succès. Et l’équipe a bien changé. Luis Enrique, le nouveau sélectionneur, a fait pas mal de ménage. Et il devra en plus de plusieurs joueurs, dont Sergio Ramos, son capitaine. Mais malgré tout, les derniers résultats sont très encourageants, avec notamment une victoire 6-0 contre l’Allemagne en novembre 2020. Dans un groupe homogène mais très relevé, la Roja devra assumer son statut de favori, surtout si elle veut prétendre à la victoire finale.

Le joueur à suivre

Le joueur à suivre n’était pas attendu dans cette liste. Mais sa difficile histoire avec l’équipe de France a changé la donne… Pour la première fois, Aymeric Laporte portera le maillot espagnol, lui qui a joué avec toutes les catégories de jeune en France. Le défenseur axial profite de l’absence de Sergio Ramos pour jouer cet Euro, le premier de sa carrière. Et vu la liste, le joueur formé à Bilbao devrait être titulaire. Donc forcément, il sera à suivre. Surtout qu’il ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière…

Le prono Barrière Bet du 10

Éliminée en 8ème de finale du mondial 2018 contre la Russie, l’Espagne compte bien inverser la tendance et se rattraper. Si leurs dernières sorties plaident en leur faveur, la liste des absents peut effrayer. Ansu Fati, Sergio Ramos, Lucas Vazquez… Aucun ne sera là cet été. Si des talents restent présents, Luis Enrique devra se contenter de ce qu’il a. Cotée à 6,70 pour la victoire finale sur Barrière Bet, le 10 Sport voit l’Espagne se stopper en ¼ de finale, pas mieux. Sans leader défensif, cela peut faire la différence…