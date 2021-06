Foot - Euro

Euro 2021 : Italie, Suisse, Turquie, Galles... Tout savoir sur le Groupe A !

Publié le 5 juin 2021 à 12h20 par La rédaction

Dans le Groupe A du prochain Euro (11 juin - 11 juillet 2021), l'Italie devra se sortir des pièges tendus par la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles de Gareth Bale. Un groupe très homogène qui pourrait offrir pas mal de surprises… Présentation.

Italie

Après avoir manqué la Coupe du Monde 2018, les Italiens reviennent avec un esprit de revanche. L’équipe a beaucoup changé. Roberto Mancini fait place aux jeunes autour de cadres indéboulonnables comme Immobile, Florenzi ou Verratti. Et justement, ce dernier n’est pas sûr d'être opérationnel de suite. Le milieu du PSG pourrait manquer le début de l’Euro… En revanche, l’Italie pourrait normalement compter sur le retour de Nicolo Zaniolo, l’explosif ailier de la Roma, blessé depuis septembre.

Suisse

Comme souvent, les Suisses vont jouer les trouble-fêtes, en espérant titiller les grosses nations de cet Euro. Mais déjà, il faudra sortir des poules… Depuis des années, la Suisse s’appuie sur le même socle de joueurs. Shaqiri, Xhaka, Embolo, tous jouent dans des très bons clubs en Europe. Suffisant pour aller loin ? Pas certain. Car les cadors de leur sélection ne sont pas à leur avantage en club. Et contrairement à 2014, l’effectif suisse est moins fourni. Malgré tout, ils se connaissent très bien et dans un groupe homogène, ils auront leur mot à dire.

Turquie

Peut-être la surprise de cet Euro 2021. Ils se sont payés le luxe de battre l’équipe de France championne du monde en 2019. Avec des joueurs au sommet de leur art comme Burak Yilmaz ou encore Hakan Calhanoglu, les Turcs sont attendus au tournant. Car en plus de leurs cartouches offensives, ils peuvent s’appuyer sur une défense de fer. A côté du lillois Zeki Celik, le solide b Demiral devrait être associé à Caglar Soyuncu, voire à Ozan Kabak, le défenseur de Liverpool.

Pays de Galles

Surprenant demi-finaliste de l’Euro 2016 en France, le Pays de Galles est rentré dans le rang depuis. Sûrement à cause de la baisse de régime de Gareth Bale… Mais cet été et comme à chaque grand rendez-vous, les Gallois miseront sur leur envie et leur qualité offensive. Avec un Bale au sommet de son art, le Pays de Galles peut faire vaciller bon nombre de sélections. Et derrière le joueur de Tottenham, Aaron Ramsey aussi sera l’une des pièces maîtresses de cette équipe galloise. Comme toujours, une équipe à suivre.

