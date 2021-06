Foot - Euro

Euro 2021 : Pas de nouveau miracle pour la Croatie ?

Publié le 12 juin 2021 à 8h10 par La rédaction

Trois ans après la finale de la Coupe du Monde perdue contre la France, les Croates reviennent avec les mêmes ambitions à l’Euro. Mais le départ de certains cadres pourrait coûter cher…

La forme du moment

Finaliste de la dernière Coupe du Monde, la Croatie fait évidemment partie des têtes d’affiche de cet Euro 2021. Mais en trois ans, la sélection croate a connu quelques difficultés et des cadres comme Mandzukic, Rakitic ou encore Subasic ont quitté les rangs. Même si la relève est assurée, les automatismes ne sont pas aussi présents qu’en 2018. Car si le talent est toujours là, les défaites augmentent. Les trois revers consécutifs du début 2021 contre la Suède, le Portugal et la Slovénie en sont la preuve…

Le joueur à suivre

Le capitaine indétrônable de cette sélection croate, Luka Modric. Le milieu du Real Madrid est un rescapé de l’épopée 2018 et trois ans plus tard, il porte toujours son équipe. Après une saison qui avait difficilement débuté avec le Real Madrid, le ballon d’or 2018 a remonté la pente pour retrouver son niveau. Et cet été, il sera comme toujours la rampe de lancement des finalistes de la dernière Coupe du Monde. Pour ce qui sera peut-être sa dernière grande compétition avec la Croatie, Luka Modric aura à cœur de briller…

Le prono du 10