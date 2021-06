Foot - Euro

Euro 2021 : L’heure de gloire des Anglais ?

Publié le 12 juin 2021 à 17h10 par La rédaction

Avec l’une des meilleures générations de son histoire, l’Angleterre débarque à l’Euro pour le gagner. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, les Three Lions veulent cette fois-ci soulever le trophée.

La forme du moment

Cela fait un moment que les Anglais n’avaient pas donné l’impression de pouvoir gagner un grand tournoi. Depuis 2004 et la génération des Lampard, Rooney et Gerrard, l’Angleterre n’a jamais eu une équipe aussi talentueuse. Avec les Sancho, Kane, Grealish, Foden et tous les autres, Gareth Southgate est armé pour gagner cet Euro. Et avec l’expérience d’une demi-finale à la dernière Coupe du Monde, cela peut jouer un rôle prépondérant au championnat d’Europe. Mais ce qui va primer, c’est le terrain et la façon dont Southgate fait jouer ses hommes…

Le joueur à suivre

Le joueur à suivre n’est pas celui que l’on pense (Harry Kane), mais quel talent il a… Même s’il a raté quelques matchs sur la fin de saison, Jack Grealish sera l’un des hommes à suivre cet été. Le capitaine d’Aston Villa sort une nouvelle fois d’une saison énorme et il a même failli emmener les siens en Coupe d’Europe. Tout aussi brillant dès qu’il enfile la tunique des Three Lions, Grealish jouera sa première compétition internationale cet été. L’occasion pour lui de se montrer aux yeux du monde entier, surtout s’il souhaite quitter Aston Villa…

Le prono Barrière Bet du 10

Avec une telle équipe, l’Angleterre a le potentiel pour gagner cet Euro. Hormis la France, aucune nation ne peut s’asseoir à la table des Anglais niveau talent. Barrière Bet voit clair et propose une cote à 4,90 pour l’Angleterre championne d’Europe. Pour le 10, on ne partira pas sur une victoire anglaise. Cette équipe manque peut-être encore d’expérience et on les voit s’arrêter en demi-finale, comme à la Coupe du Monde. Et malgré les talents en pagaille, le jeu proposé par Gareth Southgate n’est pas aussi attrayant qu’il pourrait l’être…