Euro 2021 : La Russie prête à remettre le couvert ?

Publié le 12 juin 2021 à 15h10 par La rédaction

Quart de finaliste surprise de son mondial 2018, la Russie débarque à l’Euro avec l’envie de faire aussi bien. Mais sans ses supporters, l’affaire ne sera pas la même.

La forme du moment

3 ans après avoir accueilli le mondial en 2018, la Russie espère faire aussi bien voire mieux à l’Euro 2021. Mais la forme n’est plus la même. L’équipe n’a quasiment pas changé mais les résultats ne suivent plus. Lors de la Coupe du Monde, l’engouement du public leur a servi et les Russes se sont surpassés. Mais le retour à la réalité est un peu brutal… Le ¼ de finale disputé en 2018 est une performance inouïe que les supporters n’imaginaient pas atteignable. Cet été, ils ne seront pas à domicile. Reste à voir si la Russie est capable de rééditer l’exploit…

Le joueur à suivre

Révélation de la Coupe du Monde 2018, Aleksandr Golovin est toujours l’homme à suivre côté russe. Si ses débuts à Monaco n’étaient pas à la hauteur des espérances, l’ancien joueur du CSKA Moscou a redressé la barre. Il est même l’un des artisans de cette très belle saison que réalise l’AS Monaco. Statistiquement aussi, il est au niveau. Avec 5 buts et 9 passes décisives en championnat, le milieu offensif russe sera la plaque tournante du système de la Russie cet été. Et si son association avec Dzyuba fonctionne, alors tout peut bien se passer pour eux.

Le prono Barrière Bet du 10

Dans un groupe assez homogène avec la seule Belgique en grande favorite, la Russie a son mot à dire. Contre la Finlande et le Danemark, les Russes seront à suivre. Si leur victoire finale est cotée à 41 chez Barrière Bet, Le 10 Sport part plus pour une qualification en huitième de finale. Et vu le groupe, cela ne nous étonnerait pas de les voir finir à la troisième place tout en arrachant la qualification. Dans tous les cas, on les imagine mal atteindre les ¼ de finale comme au mondial 2018.