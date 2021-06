Foot - Euro

Euro 2021 : Pas de miracle pour la Slovaquie…

Comme en 2016, la Slovaquie sera à l’Euro. S’ils étaient allés jusqu’en huitièmes de finale il y a 5 ans, les Slovaques semblent moins armés cet été.

La forme du moment

Il a fallu attendre la prolongation du barrage retour pour que les Slovaques officialisent leur ticket pour cet Euro. Troisième de son groupe de qualification derrière la Croatie et le Pays de Galles, la Slovaquie disputera son deuxième euro consécutif. Sans sa légende Marek Hamsik partie en retraite internationale, Milan Skriniar aura la lourde responsabilité de porter son équipe. Dans un groupe où elle partira en tant que petit poucet, la Slovaquie n’a absolument rien à perdre. Et avec un huitième de finale disputé en 2016, elle pourrait encore nous surprendre…

Le joueur à suivre

Sans Marek Hamsik, les feux seront braqués sur le néo champion d’Italie, Milan Skriniar. Le très solide défenseur de l’Inter Milan est la star de cette équipe et il devra sortir du lot. Face au cador espagnol notamment… Parce que dans cette équipe sans véritable leader, Skriniar doit prouver qu’il a la carrure d’un défenseur de très haut niveau. Et quand il va se frotter à la Pologne et Robert Lewandowski, il aura l’occasion de le montrer à toute l’Europe.

