Foot - Euro

Euro 2021 : Un dernier tour de gloire pour Low avec l’Allemagne ?

Publié le 11 juin 2021 à 15h10 par La rédaction

Dès la fin de l’Euro, Hansi Flick remplacera Joachim Low, sélectionneur depuis 2006. Et pour boucler son aventure allemande, Low voudra finir sur une belle note.

La forme actuelle

Tristement éliminée en poules de la dernière Coupe du Monde, l’Allemagne doit relever la tête. Et cela commence par un bon Euro. Pour sa dernière sortie avec la Mannschaft, Joachim Low, sélectionneur depuis 2006, voudra briller. Même si l’Allemagne va mieux depuis le mondial, certaines plaies sont encore ouvertes. Et tous les défauts de cette équipe ne sont pas corrigés, ce qui peut expliquer les défaites 6-0 en Espagne et 1-2 à la maison contre la Macédoine du Nord. Néanmoins, l’Allemagne reste l’Allemagne. Et l’équipe est toujours aussi belle…

Le joueur à suivre

Comme à chaque compétition, l’Allemagne débarque avec un sacré effectif. Et celui qui sort légèrement de lot, c’est Joshua Kimmich. Dans un poste plutôt discret de milieu récupérateur, il réussit à attirer la lumière par son élégance et surtout son importance sur le terrain. Le numéro 6 du Bayern Munich sort d’une nouvelle saison pleine. Et en sélection, il s’est rapidement imposé comme le patron et il est indispensable au milieu de terrain. Avec Ilkay Gundogan, Toni Kroos ou encore Leon Goretzka, l’entrejeu allemand s’annonce solide.

Le prono Barrière Bet du 10 Sport

Pour la dernière de Joachim Low, on ne voit pas les Allemands l’emporter. En revanche, ils devraient comme d’habitude (hormis 2018) faire un beau parcours. La seconde place du groupe et une demi-finale pour la Mannschaft cela nous semble atteignable. Surtout avec cet effectif. L’Allemagne retrouve des couleurs et le jeu est toujours aussi alléchant. Pour ceux qui voient l’Allemagne retrouver le succès, tentez la cote à 7 de Barrière Bet. Car même dans ce groupe monstrueux, les Allemands auront leur mot à dire. Et on a hâte de voir ce que va donner…