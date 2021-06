Foot - Euro

Euro 2021 : Angleterre, Croatie, République Tchèque, Écosse... Tout savoir sur le Groupe D !

Dans ce groupe D, l’Angleterre, grandissime favorite, aura forte affaire contre la Croatie, finaliste du dernier mondial. Attention également à la République Tchèque et à L’Écosse, de sérieux outsiders. Présentation.

Angleterre

Jamais couronnée avec l’équipe des Rooney, Lampard et Gerrard, l’Angleterre espère inverser la tendance avec cette nouvelle génération dorée. A tous les postes, Gareth Southgate a le choix. Les Three Lions ont une occasion inédite d’écrire l’histoire. Et en plus, tous leurs talents sont au top de leur forme. Kane, Foden, Rashford, ils sont brillants en club. Une aubaine pour le sélectionneur. De quoi préparer de la meilleure des manières cet Euro 2021.

Croatie

Depuis la finale de la Coupe du Monde 2018, la Croatie rentre doucement mais sûrement dans le rang… Il y a trois ans, les Croates étaient au sommet de leur art. Mais une bonne partie d’entre eux a quitté la sélection. Même si le capitaine Luka Modric est toujours bien présent, les joueurs qui l’entourent ne font que changer. Malgré tout, cette sélection croate sent toujours le talent. Et derrière l’Angleterre, ils sont favoris de ce groupe pour se qualifier.

République Tchèque

La République Tchèque a connu une longue période de vide. Malgré quelques bons joueurs, ils n’ont jamais réussi à réaliser un parcours dans une compétition internationale. Cet été, ils se présentent à l’Euro avec des armes. Pour emmener cette équipe tchèque, deux joueurs cadres de West Ham : Vladimir Coufal et le grand Thomas Soucek. Devant eux, Patrick Shick, le buteur de Leverkusen, portera l’attaque de la République Tchèque. Et pour couvrir leurs arrières, Tomas Koubek, l’ancien gardien de Rennes.

Ecosse

Qualifiée de dernière minute pour l’Euro, cette équipe écossaise ne vient pas en touriste. Après 24 ans sans compétition internationale, l’Écosse signe son grand retour. Et pour cet Euro 2021, les Écossais compteront principalement sur leurs joueurs de Premier League. Capitaine de la sélection, Andy Robertson, le virevoltant latéral gauche de Liverpool, sera au rendez-vous. Tout comme Scott McTominay et Kieran Tierney. Malgré sa solidité, l’Écosse n’a aucune expérience en compétition, ce qui pourrait lui coûter cher…

