Euro 2021 : Pays-Bas, Ukraine, Autriche, Macédoine du Nord... Tout savoir sur le Groupe C !

Publié le 6 juin 2021 à 17h29 par La rédaction

Pour son retour en compétition, les Pays-Bas sont favoris de ce groupe C. Attention néanmoins aux outsiders qui les entourent, car ils ont des arguments pour gêner les Hollandais privés de Van Dijk. Présentation.

Pays-Bas

Avec sa très belle génération, les Pays-Bas espèrent un beau parcours pour leur première compétition internationale depuis la Coupe du Monde 2014. La passation de pouvoir entre la génération Robben, Van Persie, Sneijder et celle de Depay, Van Dijk, Wijnaldum a été longue, mais elle a eu lieu. Car la sélection hollandaise possède des arguments. Avec des jeunes talents comme De Jong, De Ligt, il y a de quoi faire. Mais le gros coup dur, c’est l’absence confirmée du capitaine Virgil Van Dijk, blessé depuis octobre.

Ukraine

Cette équipe ukrainienne aussi est en reconstruction. Coachée par le ballon d’or 2004 Andrei Shevchenko, l’Ukraine retrouve un bon niveau, en témoigne le solide match nul obtenu au Stade de France début 2021. Car en plus de son niveau de jeu en hausse, l’Ukraine possède quelques talents. En tête de liste, Oleksandr Zinchenko, le polyvalent latéral gauche de Manchester City ou encore Ruslan Malinovskyi, le meneur de jeu de l’Atalanta Bergame. Suffisant pour jouer les premiers rôles dans ce groupe très ouvert.

Autriche

Comme pas mal d’autres « petites » sélections, l’Autriche a des joueurs très intéressants. Mais jamais ils n’ont réussi à faire un petit parcours dans une compétition internationale. Cet été, ils espèrent faire mentir les statistiques. Car avec David Alaba, Marcel Sabitzer ou encore Marko Arnotauvic, cette équipe d’Autriche est alléchante sur le papier. Reste à le prouver sur le terrain… Et dans ce groupe très abordable, c’est peut-être cet été ou jamais pour la génération Alaba.

Macédoine du Nord

La surprise de cet Euro. Pour sa première qualification dans une compétition majeure, la Macédoine du Nord a hérité d’un groupe plutôt abordable. Même s’ils sont loin d’en être les favoris, ils peuvent créer la surprise comme ils l’ont fait en Allemagne en mars dernier. Emmenés par un Goran Pandev toujours aussi efficace, les Macédoniens avaient arraché les 3 points contre la Mannschaft, au complet ce jour-là. Un match référence qui pourrait servir avant de débuter l’Euro dans un mois.

