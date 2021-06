Euro 2021 : Belgique, Danemark, Russie, Finlande... Tout savoir sur le Groupe B !

Foot - Euro

Dans ce groupe B, la Belgique fait figure de grand favori pour la première place. Et derrière, le Danemark semble avoir une petite avance, mais cela promet une belle bataille avec la Russie et la Finlande. Présentation.

Belgique

La Belgique est l’un des grands favoris de cet Euro 2021. Avec sa génération dorée, le troisième de la dernière Coupe du Monde espère enfin glaner un trophée avec cette talentueuse équipe. Cependant, les Belges feront sûrement avec un Eden Hazard en méforme. Rongé par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid, l’ancien joueur de Chelsea paraît emprunté. Autre coup dur : l'absence de Kevin De Bruyne, blessé. Tout reposera sur Romelu Lukaku, au sommet de son art avec l'Inter Milan, pour emmener la Belgique sur le toit de l’Europe.

Danemark

Huitième de finaliste en Russie il y a trois ans, le Danemark espère faire aussi bien voire mieux. Car ils ont les armes. Emmenés par Christian Eriksen, fraîchement champion d’Italie, les Danois auront de quoi faire douter toutes les équipes. Et à côté d’Eriksen, il y a du talent. Christensen, Dolberg, Poulsen, Delaney… Le Danemark a de quoi faire. Dans un groupe avec la Belgique grand favori, ils devraient lutter pour la deuxième place. Mais ne pas sortir des poules avec cette équipe, ce serait une grosse déception.

Russie

En 2018, le pays organisateur a su se galvaniser et utiliser à très bon escient l’apport de son public. Cet été, la Russie n’accueillera pas l’Euro mais devra confirmer leur très belle Coupe du Monde. Quart de finaliste il y a trois ans, les Russes espèrent faire aussi bien. Mais contrairement au Danemark, cette sélection de Russie a moins de talent. Hormis Golovin, brillant avec Monaco cette année, et Miranchuk à l’Atalanta, aucun joueur ne s’est imposé dans un club étranger.

Finlande

Le petit poucet de ce groupe B, le voici ! Mais malgré ce statut, les Finlandais peuvent se vanter d’avoir battu l’équipe de France au Stade de France à la fin de l’année 2020. Un exploit sensationnel que ses futurs adversaires n’ont pas oublié… Car hormis Teemu Pukki, le buteur de Norwich très connu des adeptes du championnat anglais, aucun joueur ne crève l’écran. Et pour sa première participation à une compétition internationale, la Finlande voudra montrer qu’elle a sa place. Un peu comme l’Islande en 2016. Attention à eux…

